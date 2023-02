Azienda Zero, 700mila euro per trasformarla da oggetto misterioso a “perno” della sanità calabrese

dalla regione

CATANZARO Un passo alla volta per trasformarla da “oggetto misterioso” – qual è francamente (ancora) oggi – a vero e proprio “perno” della sanità calabrese. In attesa delle nuove modifiche normative sollecitate dai ministeri vigilanti, in attesa dello Statuto e in attesa dell’effettiva entrata a regime, Azienda Zero, chiamato a centralizzare sotto la propria gestione gran parte delle attività in materia di sanità, resta sempre tra le priorità del presidente della Regione e commissario Roberto Occhiuto, che l’ha fortemente voluta e creata un anno fa. E così la Giunta regionale, in una delle sue ultime sedute, ha stanziato la somma di 700mila euro – prevista comunque dalla legge istitutiva – ce dovrà servire per l’avvio e il funzionamento di Azienda Zero: la delibera, proposta dall’assessore al Bilancio Giusi Princi, è una variazione compensativa di bilancio, nel senso che si toglie da qualche parte – nel caso specifico, si riduce la spesa per funzioni già esercitate dalle aziende sanitarie – per dare ad Azienda Zero. Tra le voci più significative che saranno finanziate con i 700mila euro quelle per consulenza (260mila euro), per le retribuzioni (150mila euro) e per i contributi sociali (100mila). Del resto, in più occasioni lo stesso Occhiuto ha ribadito la strategicità di Azienda Zero e l’impegno a metterla nelle condizioni di operare sul serio, lasciandosi alle spalle un anno di sostanziale fermo. C’è il management, nella figura del commissario Giuseppe Profiti, che ha detto no a un suo possibile ritorno in Liguria e che comunque è sempre al fianco di Occhiuto nei momenti clou (due in particolare, la ricognizione del debito e la supervisione sul percorso di creazione dell’azienda “Dulbecco”), ma il “grosso” ancora non c’è. Tuttavia tassello dopo tassello Azienda Zero sembra stia prendendo forma e un po’ più di sostanza. Nell’ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata l’ennesima “Omnibus” del centrodestra che ha previsto che Azienda Zero «può avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione, da Aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità». In dirittura d’arrivo sarebbe anche l’atto aziendale di Azienda Zero, che dovrebbe avere ben 24 strutture complesse, 5 Dipartimenti e 200 dipendenti. Altri step però – a quanto si fa intendere da fonti della Cittadella – saranno necessari: anzitutto si dovrà rimettere mano alla legge istitutiva di Azienda Zero, per come “imposto” dal Tavolo Adduce (che ha espresso più di una perplessità sul ruolo dell’ente, ricordando che le prerogative del commissario della sanità calabrese «non sono delegabili»). Ma un passo alla volta Azienda Zero potrebbe diventare realtà: uno di questi, importante (da 700mila euro), è stato fatto… (c. a.)