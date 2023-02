Il fatto

CATANZARO Incidente stradale in centro a Catanzaro. Una donna ha perso il controllo della sua vettura, una Peugeot 308, in Viale De Filippis ed è finita contro i newJersey spartitraffico. La donna è riuscita ad uscire dall’abitacolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Disagi per la circolazione. Al momento transito su unica corsia.