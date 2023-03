Naufragio a Cutro, Fico: «Il Governo ha reagito in modo inaccettabile»

l’attacco

La strage di Cutro «lascia sgomenti» e «al dolore si è aggiunta l’indignazione. Perciò sono grato in maniera speciale al nostro capo dello Stato. La sua visita è stata un segnale alto, davvero importante». A dirlo, in una intervista a Repubblica, l’ex presidente della Camera, Roberto Fico (M5s). Il premier Giorgia Meloni, a suo giudizio, avrebbe fatto bene ad arrivare subito a Crotone «anche per vedere, per capire». Il Governo invece ha reagito in modo «inaccettabile. Ecco perché non daremo tregua sulla ricerca delle responsabilità». I 5Stelle ascolteranno in Aula la relazione del ministro Matteo Piantedosi e «attendiamo l’esito delle indagini che spero saranno approfondite e celeri».