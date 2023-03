Il Pd riparte dalla Schlein, ecco i calabresi che entrano in direzione nazionale

dai partiti

Sono cinque i calabresi nella direzione nazionale del Pd. È quanto è emerso dall’assemblea nazionale del partito che oggi ha ufficialmente proclamato Elly Schlein segretaria. Per la Calabria fanno parte della direzione nazionale il segretario regionale e senatore del partito, Nicola Irto (membro di diritto), e poi l’ex portavoce delle Sardine, la catanzarese Jasmine Cristallo, la presidente del partito provinciale di Cosenza Maria Locanto (le due sono in quota Schelin), il consigliere regionale Raffaele Mammoliti (in quota Bonaccini), la già parlamentare Enza Bruno Bossio (in quota De Micheli). In Calabria alle primarie del 26 la maggioranza è andata a Bonaccini, ma nella distribuzione delle postazioni in direzione c’è un riequilibrio in favore della Schlein. (redazione@corrierecal.it)