“Sos consumatori”: «Mobili acquistati ma mai consegnati nel Lametino»

La vicenda

LAMEZIA TERME Arrendi e mobili acquistati, ma mai consegnati. Nonostante siano stati anche saldati gli acconti. È la denuncia che alcune famiglie hanno sollevato ai responsabili del punto “Sos Consumatori” di Vibo Valentia segnalando la preoccupazione per l’assenza di riscontro da parte dell’azienda dove hanno effettuato gli acquisti. Si tratta del punto vendita Semeraro che si trovava nel centro commerciale “Due Mari” nel Lametino e che dopo anni di attività ha chiuso i battenti. I clienti hanno chiesto all’associazione di consumatori di inoltrare diffide all’azienda. E l’Unione nazionale consumatori di Vibo annuncia, in una nota, di essere già intervenuta.

«Rassicuriamo i consumatori circa la tutela immediata ed effettiva – specifica l’avvocato Giusi Fanelli, presidente Unc Vibo Valentia – che verrà portata avanti al fine di capire le reali ragioni che hanno portato alla mancata consegna e alla non corretta informazione».

«Non ci fermeremo finché non capiremo – chiosa la Fanelli – la ragione delle mancate risposte, degli acconti versati e non restituiti per gli arredi non consegnati».

«Oggi – conclude il legale – ci sentiamo più forti perché abbiamo provveduto già alla notifica dei primi decreti ingiuntivi, avendo utilizzato uno strumento giudiziario sommario e veloce per ottenere una tutela immediata».