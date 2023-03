Tortora, omicidio Francesco Prisco: fermate tre persone – NOMI

Le indagini

SCALEA Svolta nelle indagini sull’omicidio di Francesco Prisco. Angelo Lentini (classe ’80), Michele Tufano (classe ’83), Jonathan Russo (classe ’83) di Scalea sono stati arrestati all’alba dai carabinieri della locale compagnia. Sarebbero gravemente indiziati per il delitto del giovane. Prisco è stato attinto da alcuni colpi di un fucile nella notta tra il 16 e 17 febbraio scorso mentre rientrava a casa in via Ruggiero Pucci a Tortora. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza era morto dopo un’agonia durata alcuni giorni nella notte tra il 26 e il 27 febbraio.

Subito dopo quell’agguanto i carabinieri su delega della Procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, avevano avviato le indagini per ricostruire il movente di quel delitto e risalire ai responsabili. Un’indagine che stando ai fermi di oggi, avrebbe portato alla svolta.

Le accuse

La notte del 17 febbraio 2023, subito dopo un litigio avuto con la vittima, Lentini insieme a Tufano e Russo – a bordo di un’automobile – raggiungono l’abitazione di Prisco. A sparare i colpi mortali nei confronti del giovane sarebbe stato Lentini. Una scarica di proiettili di un fucile da caccia calibro 12, che hanno attinto la vittima al torace, al polso sinistro e all’arto superiore destro, provocando la frattura al polso sinistro e un vasto ematoma alla coscia sinistra. La morte di Prisco sopraggiungerà poco dopo a causa delle ferite multiple da arma da fuoco. (f.b.)