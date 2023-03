Parte stasera la Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Riscoprire l’arte della politica e rafforzare la capacità di cogliere i mutamenti in corso e difendere quanto è stato raggiunto in passato.

È questa ragione per la quale la Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”, organizzata da Fondazione per la Sussidiarietà, Società Umanitaria e Fondazione Leonardo-Civiltà, giunta ormai alla sua quinta edizione, ha promosso tre incontri attorno ad una domanda di certo impegnativa “Ma che cosa è la politica oggi?”.

Primo appuntamento oggi con la lectio introduttiva dell’ex Presidente della Camera dei Deputati e Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine Luciano Violante impegnato sul tema “Democrazie senza elettori e tirannie elettive. La trasformazione dei sistemi politico culturali”, incontro che si terrà presso la sede della Società Umanitaria a Milano in Via San Barnaba 48.

La scuola vera e propria, con necessità di iscrizione, inizia sabato 1° aprile con appuntamenti e protagonisti di assoluto rilievo, Marta Cartabia, Alessandro Colombo, Giuseppe Guzzetti, Enzo Moavero Milanesi, Francesco Occhetta, Vittorio Emanuele Parsi, Andrea Simoncini, Giorgio Vittadini.

L’appuntamento di questo pomeriggio alle 18.30 alla lectio introduttiva di Luciano Violante parteciperà da remoto anche Lamezia Terme, presso il teatro San Giovanni Battista (Sant’Eufemia) con un formula di connessione tra Nord e Sud saranno infatti presenti cittadini, ed in particolare giovani, che a diverso titolosono già impegnati nella vita sociale, politica ed economica, o sono interessati a farlo, approfondendo i principi che guidano la convivenza.

All’iniziativa hanno già ufficialmente aderito diversi istituti scolastici di Lamezia Terme.