A casa con cocaina e marijuana, un arresto nel Catanzarese

il blitz

GIRIFALCO Continua incessantemente la serrata attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Girifalco con lo scopo di infrenare il dannoso e purtroppo attuale fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di martedì 14 marzo 2023 i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un servizio dedicato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto quarantacinquenne girifalcese già agli arresti domiciliari. L’uomo a seguito di controllo presso la propria abitazione per accertare il rispetto delle prescrizioni impostegli, è stato trovato in possesso di 58 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 3,5 gr del tipo marijuana. Il controllo accurato e meticoloso dei militari permetteva di rinvenire anche un bilancino di precisione, 110 euro in banconote di vario taglio possibile provento di spaccio e 3 cellulari. E’ scattato quindi immediatamente l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano. La sostanza stupefacente ed i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.