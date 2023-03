Crac Bcc di Cosenza, i rilievi dell’ispettore di Bankitalia

il processo

COSENZA Sono 28 gli imputati chiamati a rispondere dell’accusa di bancarotta fraudolenta e coinvolti nel crac della Bcc di Cosenza. Circa 23 milioni di euro di buco generato da una serie di operazioni finite nelle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo e condotte dai finanzieri diretti dall’allora comandante provinciale, il colonnello Marco Grazioli e dal tenente colonnello Michele Merulli. La banca finì in liquidazione e venne nominato curatore della procedura, Leonardo Patroni Griffi. Nel corso dell’ultima udienza tenutasi – questa mattina – dinanzi al Tribunale di Cosenza in composizione collegiale (Presidente Branda), è stato escusso un ispettore di Bankitalia, il dottor Riziero. Che ha riferito sull’ispezione eseguita. I rilievi contenuti nel verbale a sua firma si riferiscono al Consiglio d’amministrazione presieduto dal dottore Caroselli. Riziero, tuttavia, non ha potuto riferire sulle singole pratiche (quelle contenute in tutti i capi di imputazione) perché non sarebbero state oggetto di contestazione o ispezione da parte di Bankitalia.

Gli imputati

Ettore Giacinto Caroselli (presidente del consiglio di amministrazione dal 28/04/2009 al 06/05/2010), Rinaldo Talarico (presidente del consiglio di amministrazione dal 12/10 2006 al 28/04/2009),Filippo Fera (consigliere d’amministrazione), Giancarlo Tosto (consigliere d’amministrazione), Franchino De Rango (consigliere d’amministrazione), Serafino Grandinetti (consigliere d’amministrazione), Carlo Ponte (consigliere d’amministrazione), Santo Naccarato (consigliere d’amministrazione), Pietro Fiore, Francesco Perugini (consigliere d’amministrazione), Antonio Fernando Allevato (consigliere d’amministrazione), Ubaldo Lepera (consigliere d’amministrazione), Gianfranco Scarpelli (consigliere d’amministrazione), Francesco Greco (consigliere d’amministrazione),Francesco Basile (consigliere d’amministrazione), Francesco Capocasale (consigliere d’amministrazione), Ennio Pantuso (consigliere d’amministrazione), Luigi Cavallo (consigliere d’amministrazione), Francesco Tancredi (consigliere d’amministrazione), Giampaolo Miniaci (consigliere d’amministrazione),Eugenio Spagnuolo (presidente del collegio sindacale), Piero Maccarone (sindaco effettivo), Ruggiero Di Leo (sindaco effettivo),Filiberto Viafora (presidente del collegio sindacale), Franco Grandinetti (sindaco effettivo), Giuseppe Tocci (sindaco effettivo), Nunzio Guglielmi (direttore generale dal 27/10 2006 al 24/04/2009), Eugenio Gallo (direttore generale dal 30/04/2009 al 14/05/2010). (f.b.)