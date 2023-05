l’incidente

SCALEA Tragico incidente nel Cosentino. Un anziano è morto schiacciato dal suo trattore a Scalea. La vittima di 85 anni era al lavoro in un terreno di Scalea quando, all’improvviso, per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato dal trattore. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Scalea. (Agi)