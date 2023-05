il fatto

COSENZA E’ di due feriti, uno dei quali trasportato in ospedale con l’elisoccorso, il bilancio di un incidente stradale a Spezzano Albanese. Lo scontro, avvenuto in serata, ha coinvolto un’auto e una moto di media cilindrata guidata da un giovane, di Cassano Jonio, che avrebbe riportato le conseguenze più serie. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il centauro è stato trasportato all’ospedale di Cosenza.