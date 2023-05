Asp di Crotone, Lucio Cosentino è il nuovo direttore sanitario aziendale facente funzioni

le novità

CROTONE La commissaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Simona Carbone, ha nominato Lucio Cosentino direttore sanitario aziendale facente funzioni. Cosentino prende il posto di Giuseppe Panella, che era stato nominato il 7 aprile 2021, dall’allora commissario dell’Asp pitagorica, Domenico Sperlì. Panella ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico, che diventeranno operative dal prossimo 1giugno. Nell’atto di nomina viene evidenziato che “al fine di garantire l’ordinario coordinamento e controllo delle attività sanitarie, risulta necessario e imprescindibile individuare un altro dirigente cui affidare l’efficiente realizzazione delle funzioni in capo al direttore sanitario dell’Asp di Crotone; rilevato che in riferimento al conferimento dell’incarico, dall’esame del curriculum formativo e professionale di Lucio Cosentino, in atti all’Azienda, effettuato in correlazione con gli obiettivi strategici perseguiti dall’attuale commissario straordinario, si evince particolare adeguatezza dei requisiti professionali e di carriera dallo stesso posseduti”. Cosentino è già dipendente dell’Asp di Crotone, dove ricopre e continuerà a ricoprire l’incarico di direttore sanitario all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il nuovo incarico avrà decorrenza dal prossimo 1giugno “in via provvisoria ed urgente e fino alla nomina del nuovo direttore sanitario”. La nomina non prevede alcuna attribuzione stipendiale aggiuntiva e Cosentino dovrà continuare a svolgere le “funzioni ad oggi rivestite”.