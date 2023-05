Nascondeva in garage un’auto rubata e munizioni, denunciato un uomo a Vibo Valentia

la scoperta

VIBO VALENTIA La polizia di Vibo Valentia ha denunciato alla Procura della Repubblica un uomo sospettato di detenzione abusiva di munizioni di arma da fuoco e ricettazione. Gli uomini della squadra mobile, unitamente al personale del Commissariato di Serra San Bruno e della polizia locale di Vibo Valentia, nelle ultime ore hanno effettuato serrati controlli nelle località più periferiche del centro urbano vibonese. In particolare è stata effettuata una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un soggetto, e all’interno del garage è stata rinvenuta una autovettura modello Giulietta risultata essere stata rubata nella provincia di Catanzaro, sulla quale sono in corso ulteriori approfondimenti. Trovate anche delle confezioni di munizioni calibro 7.65 abusivamente detenute.

I controlli a tappeto sono stati estesi in tutta l’area circostante, in altre zone rurali, in cui sono state rinvenute, a carico di ignoti, delle munizioni calibro 9 e calibro 8 oltre a diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.