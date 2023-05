Olimpo, la Cassazione annulla l’ordinanza: Domenico La Rosa torna in libertà

la decisione

VIBO VALENTIA La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, accoglie il ricorso degli Avvocati Giovanni Vecchio e Sandro D’Agostino e rimette in libertà Domenico La Rosa, alias “Zu Micu”, coinvolto nell’inchiesta “Olimpo” della Dda di Catanzaro. Sono i due legali a comunicarlo in una nota. «L’ordinanza cautelare – si legge nella nota – viene annullata senza rinvio, sgretolando l’impianto accusatorio nella parte in cui il padre di Antonio e Francesco La Rosa veniva ritenuto il consigliori della cosca operante su Tropea». A Domenico La Rosa, spiegano gli avvocati, «si attribuiva, infatti, di essere il saggio che impartiva consigli ai figli su come operare il controllo sulla città di Tropea, ossia di essere vero punto di riferimento della famiglia dinanzi al quale, secondo l’accusa, si svolgevano riunioni e venivano affrontate le questioni di maggior rilievo legate non solo alla pianificazione delle estorsioni, ma anche alla definizione delle criticità più importanti per il clan La Rosa, oltre che dell’ipotesi associativa, rispondeva di svariate estorsioni». L’annullamento senza rinvio ha aperto immediatamente le porte del carcere ed il La Rosa Domenico è stato rimesso in libertà.