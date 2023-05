Più tempo per chiudere i bilanci dei Comuni, la soddisfazione del consigliere regionale Montuoro

il provvedimento

CATANZARO «La decisione dell’ulteriore differimento al 31 luglio dei bilanci di previsione 2023-2025 per tutti i Comuni, decisa dal Ministero dell’Interno nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, rappresenta una importante boccata d’ossigeno per tanti enti locali calabresi che presentano difficoltà finanziarie e hanno difficoltà a raggiungere l’equilibrio di bilancio, ancor più in seguito alla crisi economica dovuta alla pandemia e al forte aumento dei costi dell’energia, che hanno avuto pesanti ripercussioni sulle casse comunali». E’ quanto afferma il presidente della Commissione bilancio del Consiglio regionale calabrese, Antonio Montuoro, che aggiunge: «L’ulteriore differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione dell’anno in corso, che era già stato spostato al 30 maggio, dimostra la grande sensibilità del governo Meloni nei confronti delle comunità locali, e in particolare l’impegno del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro che, con la sua esperienza di amministratrice, ha ben compreso e accolto le richieste provenienti da tanti sindaci e formalizzate anche da Anci e Upi».