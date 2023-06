Billari sulla sanità: «500 milioni di euro fermi, necessarie risposte concrete»

la nota

CATANZARO «Da circa un ventennio si discute in merito alla realizzazione di ospedali moderni e funzionali che possano servire gli utenti di Vibo Valentia, della Sibaritide e nella Piana di Gioia Tauro potenziando e differenziando l’offerta sanitaria in Calabria ma al netto dei buoni propositi le risposte sono pari a zero». Queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Antonio Billari in relazione alla questione sanità in Calabria. «Il grido d’allarme lanciato dai sindacati non ci può lasciare indifferenti specie se si pensa che 500 milioni di euro sono fermi e che a pagarne le spese sono i cittadini calabresi costretti ad una vera migrazione sanitaria», dichiara Billari. Che aggiunge: «Un punto a parte poi riguarda il personale medico e la carenza in relazione alle richieste dell’utenza che ad oggi non ha né una risposta né un luogo di interlocuzione per averne riscontro». «Chiederò ai miei colleghi consiglieri regionali di affrontare il dramma sanità in un consiglio regionale che affronti in modo responsabile la questione sanità perché la Calabria chiede risposte e non è corretto che la professionalità e la competenza di chi opera nel settore della sanità venga demonizzato dall’assenza di strutture idonee e da un assenza di programmazione così il Consigliere Regionale Antonio Billari che chiede di approfondire in Consiglio regionale le strategie in merito alla questione sanità».