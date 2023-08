Il centrodestra al Pd: «Nervosi perché il consiglio regionale produce riforme»

botta e risposta

REGGIO CALABRIA «C’è nervosismo nel gruppo del Pd, se sono inusualmente costretti a replicare alla nostra puntuale replica. Ma li capiamo, perché ciò che ha suggellato l’ultima seduta consiliare è che noi siamo sempre più maggioranza e loro sempre più minoranza». I gruppi del centrodestra in consiglio regionale rispondono alla nota dei dem. Lo scontro parte sempre dal voto sulla riforma dei Consorzi di bonifica. Un “sì” che ha lasciato strascichi polemici tra maggioranza e opposizione. «Il punto grave – evidenzia il centrodestra – è che non si rendono conto che la politica, specie nelle istituzioni e in una congiuntura di crisi acuta, non può esaurirsi in seriali lamentele, ma deve produrre leggi, atti, riforme. Come stanno facendo la Giunta e il Consiglio regionale su impulso del presidente Occhiuto e della maggioranza. A noi sembra che il nervosismo sia indotto anche dal dinamismo legislativo e amministrativo di cui stiamo dando ampia prova, mentre loro in 20 mesi non hanno prodotto una sola idea utile per la Calabria. Ad ogni riforma che approviamo, anziché confrontarsi proficuamente, s’ inalberano, evidentemente pensando a tutti gli anni trascorsi dal Pd e dai suoi alleati al governo della Regione senza lasciare tracce significative».