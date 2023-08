Numeri da record al Museo di Reggio Calabria: oltre 7 mila presenze nel primo weekend di agosto

il risultato

REGGIO CALABRIA Primo fine settimana di agosto senza precedenti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sono state, infatti, oltre 7000 le presenze registrate al MArRC in soli tre giorni, complici le aperture prolungate e l’iniziativa del ministero della Cultura #domenicalmuseo, con oltre 4100 ingressi solo nella giornata di oggi.

«È un risultato straordinario – commenta il direttore Carmelo Malacrino –. Il Museo continua ad essere un grande attrattore e siamo lieti di poter accogliere in sicurezza un numero così alto di visitatori. Sono stati, questi ultimi, giorni intensi, ma siamo riusciti a offrire ai tanti turisti giunti sullo Stretto tre diverse mostre temporanee. Ringrazio tutto lo staff del MArRC, che si spende ogni giorno per garantire un Museo sempre accogliente, efficiente e sicuro».

Al MArRC in questo momento sta ospitando la mostra “Per gli uomini e per gli Dei. Musica e danza nell’antichità” a cura di Carmelo Malacrino, Angela Bellia e Patrizia Marra, e “I Bronzi di Riace, a cinquant’anni di storia” a cura di Carmelo Malacrino.

Di recente inaugurazione l’esposizione “Le nuvole e il fulmine. Gli Etruschi, interpreti del volere divino”, a cura di Carmelo Malacrino, Mario Iozzo, Barbara Arbeid.

Mentre continuano le Notti d’estate, con le aperture prolungate fino alle 23 (ultimo ingresso 22.30), il giovedì e sabato. Dalle 20.00 il costo del biglietto è di soli 4 euro.

Il lunedì il museo è chiuso, ma si annuncia già l’apertura straordinaria di Ferragosto, secondo le indicazioni del Ministero retto da Gennaro Sangiuliano.

«Un altro successo per la #domenicalmuseo. Le numerose presenze nei siti culturali dimostrano ancora una volta il forte legame dei visitatori con il nostro immenso patrimonio – ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Questo appuntamento mensile rappresenta una splendida occasione per rendere accessibile la cultura a tutti, incoraggiando i cittadini e i turisti a scoprire e apprezzare le ricchezze italiane».