Fuscaldo, inaugurato un murale dedicato al generale Dalla Chiesa – FOTO

l’evento

FUSCALDO Nel pomeriggio dell’8 agosto, a Fuscaldo, si è tenuta la giornata della legalità intitolata “Fuscaldo è legalità”, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale con il contributo dell’Arma dei Carabinieri, che ha partecipato in forza guidata dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Divisione Pietro Francesco Salsano, con la presenza del Comandante Provinciale di Cosenza Colonnello Agatino Saverio Spoto, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Paola, Cap. Marco Pedullà, del Comandante della Stazione Carabinieri di Fuscaldo, Mar.Ca. Natale Caressa e di una folta rappresentanza di militari delle Stazioni Carabinieri del circondario.

Le Autorità politiche, civili e militari si sono riunite alle 17:30 nella Scuola Elementare e Media della piccola località Scarcelli per inaugurare un murales dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, realizzato dall’artista Davide Zicarelli. L’evento è stato un momento di incontro e di vicinanza per affrontare i temi della legalità e della lotta alla mafia nelle zone più isolate e dove lo Stato potrebbe sembrare lontano, raggiungendo tutta la comunità, e soprattutto i più giovani, punto di riferimento del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che disse: “Amo i miei giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona. Hanno occhi puliti e ne sono spesso ricambiato.”

I numerosi bambini presenti nonostante la conclusione dell’anno scolastico, hanno partecipato con gioia ed attenzione ed hanno ulteriormente impreziosito la giornata intonando l’Inno d’Italia sulle note della Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania, diretti dal Maestro Luogotenente C.S. Luca Berardo, e cantando alcuni testi sulla legalità.

Dopo i saluti del Vicario del Prefetto di Cosenza Rosa Correale e del presidente della Commissione Anti – ‘ndrangheta, Pietro Molinaro, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Pietro Francesco Salsano è intervenuto evidenziando la centralità del ruolo della scuola nell’insegnamento ai giovani del rispetto delle regole e dell’educazione civica, invitando gli alunni per una foto di gruppo con i numerosi Carabinieri presenti.

L’iniziativa si è poi spostata nella Piazzetta del Pescatore di Fuscaldo Marina per il concerto della Fanfara. I musicisti hanno coinvolto tutta la cittadinanza con una performance di elevato livello, suonando brani iconici per tutte le età. La giornata è terminata con le premiazioni dei ragazzi vincitori del concorso letterario “Vittime della Mafia” al quale hanno preso parte i giovani degli istituti scolastici di tutto il Comune e la consegna delle targhe alle Autorità presenti.