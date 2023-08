Antoniozzi: «Il Pd collabori alla rinascita della sanità calabrese»

l’intervento

COSENZA “L’onestà intellettuale deve portarci a dire che la sanità calabrese è stata distrutta dal centrosinistra e dal centrodestra nei decenni passati. Il Pd, se vuole avere credibilità, deve collaborare alla fase di rinascita”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Sappiamo – aggiunge Antoniozzi – che la strada è ancora lunga e non poteva che essere così ma ai medici, agli operatori sanitari e ai pazienti diciamo di avere fiducia e di darci ancora tempo. Se il Pd dimentica di avere governato la Calabria per lo stesso tempo del centrodestra commette un errore di onestà intellettuale. E i cittadini sanno bene qual è la verità. Se invece si mette a collaborare dimostrando che sulla sanità non possono esserci divisioni fa una bella figura e si mostra responsabile e riformista”, conclude Antoniozzi