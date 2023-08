Il miglior sommelier al mondo “scopre” la cucina calabrese a Crotone

gusto

CROTONE Esperienza gastronomica eccezionale al Ristorante Porto Vecchio. Video Calabria ha recentemente intervistato il rinomato esperto enogastronomico, Luca Gardini, miglior sommelier al mondo, dopo la sua recente visita al Ristorante Porto Vecchio a Crotone. E le sue parole sono state semplicemente entusiasmanti.

«Carissimo Luca – è il commento di Salvatore Gaetano –, le tue eloquenti descrizioni e l’entusiasmo con cui hai lodato la nostra cucina e l’atmosfera ci hanno profondamente emozionato. È un onore e un privilegio aver potuto offrirti un’esperienza culinaria che ha colpito positivamente il tuo raffinato palato e la tua sensibilità verso la gastronomia. La tua valutazione è un incoraggiamento prezioso per tutto il nostro team, che lavora instancabilmente per offrire piatti autentici, identitari e con esclusivi prodotti del territorio. Siamo consapevoli della tua profonda conoscenza enogastronomica e della tua riconosciuta esperienza nel settore. Il fatto che tu abbia apprezzato la nostra cucina e ne abbia condiviso i meriti con il pubblico di Video Calabria è per noi una fonte di orgoglio e ispirazione. Grazie ancora, Luca, per le tue gentili parole e per aver reso speciale la nostra storia gastronomica».