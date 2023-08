La politica calabrese rende omaggio a Profiti. Mancuso: sincero cordoglio del Consiglio regionale

regione in lutto

CATANZARO Prime reazioni di cordoglio della politica calabrese alla notizia della scomparsa del commissario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti. “Esprimo sentimenti di sincero cordoglio, miei e del Consiglio regionale che rappresento, per l’ improvvisa scomparsa del Commissario straordinario di ‘Azienda Zero Giuseppe Profiti, intensamente impegnato, a stretto contatto con il presidente Occhiuto, nell’ intenso e complesso lavoro di razionalizzazione, riorganizzazione e rilancio del Sistema sanitario calabrese”: così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. A sua volta Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, scrive: “Il prof Profiti è stato un grande manager. Un uomo un che aveva scelto di lavorare in Calabria. La sua scomparsa è un colpo tremendo. Aveva dato vita ad Azienda Zero – dice Antoniozzi – con caparbietà e tenacia. Aveva preferito la Calabria alla Liguria con coraggio. La terra gli sia lieve”.