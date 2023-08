DALLA CITTADELLA

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha nominato i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica che saranno messi in liquidazione in base alla recente legge regionale di riforma che prevede la creazione del Consorzio unico regionale. I decreti di nomina sono stati adottati da Occhiuto alla luce della decadenza degli organi consortili determinata dall’entrata in vigore della riforma, avvenuta ieri. A essere stati nominati sono Luisa Sangiovanni, commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini meridionali del Cosentino; la stessa Sangiovanni commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini settentrionali del Cosentino (Sangiovanni era già direttore dell’ente); Pasquale Brizzi, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Basso Ionio Reggino e commissario straordinario del Consorzio di bonifica Alto Ionio Reggino; Marco Cascarano, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino (Cascarano era già direttore dell’ente); Fabio Borrello, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese e commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ionio Crotonese; Vincenzo Vulcano, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese (Vulcano era già il direttore dell’ente); Flavio Alfredo Talarico, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Catanzarese (Talarico era già direttore dell’ente); Come si può notare, Occhiuto ha proceduto all’accorpamento di alcuni Consorzi. L’affidamento degli incarichi – si specifica nel decreto di Occhiuto – riguarderà la gestione ordinaria dei Consorzi e “avrà termine alla data di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023”. I Consorzi di bonifica in questione saranno soppressi e posti in liquidazione con l’approvazione dello Statuto del Consorzio unico. (c. a.)