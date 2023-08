Il Centro Calabrese di solidarietà al Mgff: raccolti 2000 euro

l’iniziativa

CATANZARO “A distanza di qualche giorno dalla chiusura della XX edizione del Magna Grecia Film Festival, che ci ha visto presenti ogni sera con una campagna di sensibilizzazione voluta con forza dalla direzione artistica di questo straordinario evento, sento di dover ringraziare pubblicamente prima di tutto Gianvito Casadonte per l’opportunità che ci è stata offerta. Poter calcare quel palco, che ha una caratura internazionale, per raccontante a quante più persone possibili il nostro impegno quotidiano sul territorio è stato importante, per i fragili, gli ultimi, gli emarginati ai quai camminiamo accanto con amore”. È quanto afferma Isolina Mantelli, Presidente Centro Calabrese di Solidarietà che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento, oltre che al direttore artistico del MGFF Casadonte anche tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta fondi “Aiutaci ad Aiutare”. “La vetrina offerta dal MGFF è stata una occasione importante per far conoscere le tante attività del Centro Calabrese di solidarietà e lanciare la raccolta fondi a sostegno del Centro Calabrese – ha detto ancora la presidente Mantelli – Ogni centesimo raccolto dagli operatori e dalle operatrici presenti con le teche è stata una opportunità in più che avremo per creare realtà progettuali, attività e servizi a supporto e a sostegno degli ospiti di tutte le strutture in cui il Centro si articola e vive dando vita ad una comunità che diventa famiglia”. “Come Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, sento il profondo bisogno di ringraziare ciascuno di voi – spiega ancora Mantelli -. Gli euro raccolti, circa duemila, contribuiranno alla ricostruzione della scala esterna di “Villa Samuele”, sede operativa della nostra accoglienza. In questi giorni non abbiamo solo assistito alla generosità degli ospiti del MGFF ma abbiamo visto una comunità, la nostra, quella del centro Calabrese di Solidarietà unita e compatta. Abbiamo visto operatori, volontari, famiglie, amici del centro esprimere il loro profondo senso di appartenenza alla realizzazione di questo sogno comune” “In questi 37 anni di attività sono stati 4 mila tra giovani, uomini, donne, madri e bambini accanto, affianco ai quali e per cui abbiamo lottato e queste 4 mila persone esprimono tutte un grazie a Gianvito Casadonte ed a tutto il suo staff: a solidarietà espressa in questi giorni ci permette di sperare in un mondo in cui il bene può vincere e ci fa sentire meno soli nelle nostre quotidiane battaglie”, ha concluso la presidente Mantelli.