Controlli straordinari dei carabinieri di Crotone, denunce e segnalazioni

territorio al setaccio

CROTONE Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri della Compagnia di Crotone, particolarmente intensificati nel periodo estivo, soprattutto nelle zone del litorale pitagorico, mete di maggiore flusso turistico, nonché di locali frequentati dai giovani della movida. A ridosso del ferragosto, i servizi sono stati concentrati nella città di Crotone e nei comuni limitrofi della Valle del Neto, con la finalità volta al contrasto dei reati in genere. Negli ultimi 2 giorni, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, attuati con posti di controllo predisposti anche nelle ore notturne, i Carabinieri hanno identificato oltre 100 persone e controllato più di 60 veicoli con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, denunciando in stato di libertà quattro persone per guida in stato di ebrezza sotto l’effetto dell’alcol, mentre un’altra è stata deferita all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Nel medesimo ambito, nel corso di servizi antidroga, sette tra giovani e giovanissimi sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, eroina, hashish e marijuana. L’intensificazione dei servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Crotone, in concomitanza del ferragosto che affolla, in particolare, il litorale pitagorico nella zona sud del capoluogo, frequentata dai giovani della movida estiva nei locali notturni, proseguirà per tutta l’estate. I servizi saranno predisposti con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, con l’ausilio dei motociclisti della Sezione Radiomobile e con la collaborazione di altri reparti dell’Arma, con la finalità di contrastare i reati a tutela dei cittadini.