L’ultimo abbraccio della Calabria a Profiti, commozione alla Cittadella – FOTO

l’addio

CATANZARO In un’atmosfera di profonda commozione è stata aperta alla Cittadella, la sede della Regione Calabria, a Catanzaro, la camera ardente del manager della sanità Giuseppe Profiti, catanzarese, commissario straordinario di Azienda Zero, scomparso in Puglia giovedì sera per un malore all’età di 62 anni. La camera ardente è stata allestita nella sala San Francesco di Paola del palazzo regionale. Alla camera ardente è presente il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che si è soffermato a salutare i familiari e la compagna di Profiti. Alla camera ardente, a rendere omaggio al manager, inoltre stanno arrivando vari rappresentanti delle istituzioni, del mondo della sanità e delle organizzazioni di categoria.









Dolore alla Cittadella

Un lento ma costante “pellegrinaggio” di esponenti politici e non solo si è snodato lungo il viale di accesso alla Cittadella per l’ultimo saluto a Profiti, la cui impronta in questo anno e oltre di permanenza in Calabria – in realtà il suo era stato un ritorno alle origini – è stata evidente, come del resto testimonia l’ampia partecipazione alla camera ardente. Arriva il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, arrivano diversi assessori tra cui Filippo Pietropaolo e Giovanni Calabrese, ci sono manager della sanità calabrese come Vincenzo La Regina commissario straordinario della “Dulbecco” di Catanzaro, Vitaliano De Salazar dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Antonio Battistini dell’Asp di Catanzaro, dirigenti amministrativi e sanitari di Asp e Ao, rappresentanti del Comune di Catanzaro come Marinella Giordano e Donatella Monteverdi. Molta compostezza e molta sobrietà, nessuna dichiarazione ufficiale ma solo la presenza come attestato di affetto e di stima per Profiti per il lavoro svolto al fianco del presidente Occhiuto come commissario di Azienda Zero: punti di svolta l’avvio dell’accertamento del debito, storicamente fantasma, della sanità calabrese, il reclutamento di oltre 2000 operatori sanitari e la riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, tutti atti che Profiti ha seguito e irrobustito con la sua competenza e con le sue capacità di relazioni ai massimi livelli. “Inutile aggiungere altro, il suo curriculum e quello che ha fatto in Calabria parlano da soli”, è stato il commento generale nel piazzale della Cittadella. Nel tiepido caldo della Cittadella tutte considerazioni che si percepivano nei conciliabili tra i presenti, tutti concordi nel rimarcare anche il tratto al tempo stesso gentile e rigoroso di Profiti, e nel ritenere che adesso sulla sanità calabrese si apre una fase molto delicata per quanto riguarda la governance del futuro, che dovrebbe essere incardinata on Azienda Zero, l’ente che Profiti nelle ultime settimane aveva iniziato seriamente e concretamente a incardinare dopo le difficoltà iniziali. Alla camera ardente anche molti catanzaresi che conoscevano il Profiti concittadino e amico di gioventù prima che manager che ha rivestito incarichi prestigiosi e apicali nelle sanità della Liguria e del Lazio, e infine nella sua Calabria, quella Calabria che domani renderà l’ultimo omaggio nei funerali alla Basilica dell’Immacolata di Catanzaro. (c. a.)