«Ministro Nordio, c’è poco da ispezionare… »

il contributo

Tre morti in 24 ore fra le mura delle carceri italiane: a Torino, una donna si è tolta la vita, ed un’altra si è lasciata morire di sete e di fame. Nel carcere di Rossano, invece, un detenuto di 44 anni, originario di Lamezia Terme, è stato trovato morto nella sua cella e gli inquirenti ipotizzano che anche lui si sia tolto la vita. Al netto delle cause dei tre decessi, e dell’immediata visita del ministro Nordio solo a Torino, per ora si resta allarmati per le condizioni in cui i detenuti e le detenute sopravvivono nelle carceri del nostro Paese, in barba al principio costituzionale dello scopo riabilitativo della pena. C’è poco da ispezionare, ministro Nordio: se a morire è una giovane donna nigeriana che si lascia morire di stenti, la colpa di quella morte è da addebitare a chi ne aveva la custodia dal momento del suo arresto. E così per il giovane uomo di Rossano e la giovane donna a Torino. Occorre, accanto alla necessaria “pietas” umana, far crescere il senso del dovere delle istituzioni sulle e nelle carceri, anche nell’interesse dei lavoratori del settore, perché da Cesare Beccaria a ripiombare nel medioevo più profondo, con il clima di caccia alle streghe creato ad arte da chi oggi governa il Paese, è un attimo.