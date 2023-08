Il cordoglio di Mancuso per la morte di Enzo De Virgilio

il lutto

CATANZARO «Esprimo, a nome mio e del Consiglio regionale che rappresento, sentimenti di cordoglio per la scomparsa del giornalista Vincenzo de Virgilio, alla guida dell’ “Agenzia Giornalistica Italia” (Agi) per tre decenni e protagonista, oltre che testimone scrupoloso, di numerosi eventi (anche sociali e culturali) che hanno segnato, nel bene e nel male, la storia contemporanea della Calabria. Alla sua famiglia e agli organismi rappresentativi della sua professione rivolgo sentite condoglianze». Così, in una nota, il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso.