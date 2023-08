Sparatoria nella periferia sud di Catanzaro, giovane gambizzato

il fatto

CATANZARO Un giovane di etnia rom, di 26 anni, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nei giorni scorsi nella periferia sud di Catanzaro. Il fatto sarebbe avvenuto prima di Ferragosto ma sarebbe emerso soltanto oggi: il giovane, colpito alle gambe, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro dove i medici hanno riscontrato due ferite da armi da fuoco. Sul fatto hanno avviato le indagini i carabinieri, che avrebbero già ascoltato il 26enne, il quale però non sarebbe riuscito di fornire elementi particolarmente utili per risalire ai responsabili. Secondo quanto riferiscono fonti investigative la sparatoria sarebbe avvenuta in un’area tra i due quartieri di Pistoia e di Aranceto, le zone a maggiore densità criminale di Catanzaro: il ferito avrebbe piccoli precedenti penali.