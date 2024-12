Armi clandestine e cocaina, due arresti nel Vibonese

i controlli

VIBO VALENTIA Prosegue incessante l’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri per il controllo del territorio, secondo le direttive impartite dal procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, mirate a contrastare il diffuso fenomeno della detenzione illegale di armi e a prevenire episodi di violenza in una provincia in cui le tensioni rischiano spesso di degenerare in conflitti armati.

Nell’ambito di questa strategia, i Carabinieri della Stazione di Mileto e Francica, supportati dalle unità cinofile dell’Arma e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno effettuato una perquisizione presso due abitazioni rinvenendo 2 pistole marca Beretta con matricola abrasa, 225 proiettili di vari calibri ma anche 20 grammi di cocaina.

A seguito delle operazioni, i due soggetti sono stati tratti in arresto e dopo le formalità di rito sono stati tradotti in carcere. L’indagine, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, proseguirà per accertare la provenienza delle armi e delle munizioni, nonché eventuali collegamenti con altri reati sul territorio. Anche questa operazione si inserisce nella più ampia strategia volta a garantire la sicurezza della provincia vibonese e a tutelare la legalità sul territorio. (redazione@corrierecal.it)

