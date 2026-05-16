Barca a vela in avaria al largo di Crotone: salvati due cittadini norvegesi

il salvataggio

CROTONE La Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Crotone, la notte scorsa, ha soccorso e messo in salvo due cittadini norvegesi che erano su una barca vela in avaria per un guasto al motore, a largo della città calabrese. I due – in buone condizioni di salute – hanno richiesto l’intervento al numero di emergenza in mare 1530 e hanno riferito di non poter proseguire la navigazione a causa dell’avaria e dell’impossibilità di governare a vela. L’imbarcazione è stata quindi condotta e ormeggiata in sicurezza nel porto di Crotone.

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