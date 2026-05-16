Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il salvataggio
Barca a vela in avaria al largo di Crotone: salvati due cittadini norvegesi
La Guardia costiera è intervenuta nella notte dopo la richiesta d’aiuto. L’imbarcazione è stata trainata in porto senza conseguenze per l’equipaggio
Pubblicato il: 16/05/2026 – 10:59
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CROTONE La Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Crotone, la notte scorsa, ha soccorso e messo in salvo due cittadini norvegesi che erano su una barca vela in avaria per un guasto al motore, a largo della città calabrese. I due – in buone condizioni di salute – hanno richiesto l’intervento al numero di emergenza in mare 1530 e hanno riferito di non poter proseguire la navigazione a causa dell’avaria e dell’impossibilità di governare a vela. L’imbarcazione è stata quindi condotta e ormeggiata in sicurezza nel porto di Crotone.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali