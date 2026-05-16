Un itinerario poetico, “Appunti di disincanto” l’ultimo libro di Rosario Branda

frammenti di vita

COSENZA Martedì 19 maggio alle ore 18.00, nel prestigioso Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Cosenza, sarà presentato il libro di poesie “Appunti di disincanto” di Rosario Branda, pubblicato da Rubbettino Editore. L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna “Incontro con i libri” promossa dalla casa editrice e rappresenterà un momento di riflessione culturale e umana attorno ad una raccolta poetica capace di attraversare temi universali come il tempo, la memoria, la solitudine, gli affetti, la speranza e il bisogno di autenticità nella vita di tutti i giorni. Ad intervenire saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il Prefetto della Provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano, l’editore Florindo Rubbettino, la docente del Liceo “Bernardino Telesio” Rosanna Tedesco, curatrice della prefazione al volume e l’autore della raccolta, Sarino Branda.

“Appunti di disincanto” si sviluppa come un itinerario poetico fatto di frammenti di vita, immagini, ricordi e riflessioni che trasformano il disincanto in uno sguardo più lucido e consapevole sulla realtà. La raccolta affronta il tema del tempo non soltanto come scorrere degli eventi, ma come spazio interiore nel quale prendono forma emozioni, legami, ferite, sogni e possibilità di ripartenza. Ne emerge una scrittura autentica e profondamente umana, capace di parlare al lettore con immediatezza e sensibilità.

Dirigente d’azienda, Rosario Branda da 40 anni è impegnato nella promozione dello sviluppo territoriale, da direttore di Confindustria prima e da Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cosenza oggi. Autore di diverse pubblicazioni sull’economia calabrese tra cui “Il Cosentino. Cento pagine di storie, imprese e territori”, “Competitività e sviluppo: scelte e priorità per l’economia cosentina”, per Rubbettino ha pubblicato “Vini di Calabria, storie (minime) di uomini, donne, luoghi e uve”. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e di Stella al Merito del Lavoro, ha ricevuto premi al lavoro e per la carriera.