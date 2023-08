Estate florense a San Giovanni, in arrivo una serata dedicata a Danilo Montenegro, il concerto di Eman e un concorso fotografico

gli eventi

SAN GIOVANNI IN FIORE «L’Estate florense prosegue con eventi imperdibili di musica, cultura e spettacolo, nel segno della tradizione e del coinvolgimento di residenti e turisti». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Abbiamo avuto la seguitissima proiezione del docufilm “Le Radici”, centrato sull’emigrazione sangiovannese in Francia e firmato da François De Luca. Dopo questo appuntamento e i concerti partecipatissimi e gratuiti di Voltarelli, Ruggeri, Equipe 84 e De Piscopo, il prossimo 19 agosto il promettente Eman, tra gli idoli dei ragazzi, canterà su via Roma alle ore 21,30 con ingresso libero. Il 21 agosto, dalle ore 21 nel teatro dietro l’Abbazia florense, ci sarà il Montenegro Festival Stories, serata dedicata al compianto Danilo Montenegro: cantastorie, pittore, poeta e indimenticata voce della musica calabrese. Per l’occasione si esibiranno Mimmo Cavallaro, il Parto delle nuvole pesanti, Raffaele Zumpano, Raffaele Rizza, Ilaria Montenegro e molti altri musicisti che hanno suonato con il grande Danilo». «Ancora, nel pomeriggio del 17 agosto – prosegue la sindaca di San Giovanni in Fiore – sarà inaugurata una mostra fotografica del pluripremiato Mario Iaquinta all’interno del Museo Belsito. Nella stessa data, sulla scalinata del rione Chiatrati, il musicista Alex Cimino condurrà una serata, con inizio alle ore 21,30, di musica etnica, pop e jazz, promossa da I Chiatrati Epj. Il 18 agosto avrà luogo il quarto Concorso fotografico nazionale Città di San Giovanni in Fiore, con la cerimonia di premiazione in programma alle ore 17,30 nella Sala Marra dell’Abbazia florense. Sempre il 18 agosto, alle ore 21 inizierà il concorso Miss Pacchiana 2023, presieduto dallo scrittore e antropologo Mauro Minervino e previsto nel teatro alle spalle dell’Abbazia florense. Dalle ore 21 dei giorni 20, 22 e 23 agosto, la terrazza della biblioteca comunale ospiterà il ciclo “Visioni femminili”, a cura dell’intellettuale Emilio Arnone, con la proiezione di film di spessore sul tema della centralità della donna. Il nostro programma Estate florense – conclude Succurro – sta regalando emozioni uniche e attirando tanti visitatori provenienti anche dall’estero».