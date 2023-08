Fc Lamezia Terme, “Vitale Sud Srl” sarà il nuovo main sponsor

calcio serie D

LAMEZIA TERME Fc Lamezia Terme e Vitale sud Srl insieme per la stagione 2023/2024. L’azienda lametina leader in Calabria nel settore della distribuzione di materiale elettrico, è il nuovo main sponsor dell’Fc Lamezia Terme. «Da sempre e storicamente abbiamo legato il nostro marchio a tante e diverse realtà sportive lametine – dichiara Giovanni Vitale, presidente Vitale sud srl – convinti che fare impresa è anche contribuire alla crescita del territorio. Siamo contenti, dunque, di continuare questo percorso come azienda sostenendo il progetto sportivo Fc Lamezia Terme», un progetto importante e di prospettiva futura per la città”.