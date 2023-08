“Reset”, annullata l’ordinanza a carico di Nicola Bevilacqua

la decisione

COSENZA Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha disposto la revoca della custodia cautelare in carcere con annullamento della relativa ordinanza a carico di Nicola Bevilacqua – difeso dagli avvocati Gianpiero Calabrese e Antonio Ingrosso – coinvolto nel procedimento “Reset”. Già la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio per la medesima ordinanza. Bevilacqua, è coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro «nella sua qualità di partecipe dell’associazione» di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa si sarebbe «reso sempre disponibile per la commissione di specifiche azioni esecutive del programma associativo ed in particolare funzionali al traffico di sostanze stupefacenti». (f.b.)