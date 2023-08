Reggio Calabria, al Gom 5 nuovi medici cubani in servizio al pronto soccorso

sanità

REGGIO CALABRIA Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria accoglie i medici cubani: 5 nuovi sanitari hanno preso servizio presso la Uoc Medicina e Chirurgia di Accettazione e D’Urgenza. I professionisti reclutati dalla Regione Calabria daranno un contributo all’operato del personale del Gom in un settore strategico e delicato come quello dell’emergenza-urgenza. «Un sentito ringraziamento – fa sapere la direzione – va inoltre alla Prefettura di Reggio Calabria ed, in particolare, al personale dello sportello unico per l’immigrazione diretto dal dott. Pasquale Crupi, per la proficua collaborazione e la sensibilità istituzionale dimostrata nella risoluzione degli aspetti burocratici collegati all’ingresso in Italia dei medici cubani».