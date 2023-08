Calcio calabrese in lutto, addio all’allenatore Francesco Scorsa

la scomparsa

BOLOGNA Un altro lutto nel mondo del calcio, nella giornata in cui si piange la morte di Carlo Mazzone, si apprende della scomparsa di Francesco Scorsa, morto all’età di 76 anni all’ospedale di Bologna a seguito di una malattia. Protagonista del calcio italiano, e in particolar modo calabrese, mister Scorsa, nato a Soverato, cessata l’attività agonistica intraprende quella di allenatore, svolta prevalentemente in compagini del Sud Italia e nelle serie inferiori, con tre apparizioni in Serie B alla guida di Catanzaro, Licata e Messina. Nella stagione 1996-1997 è tornato brevemente da allenatore, all’Ascoli, per guidare i bianconeri in Serie C1. In Serie C2 fu allenatore della Vigor Lamezia. Da diversi anni il 76enne viveva a Cesena.