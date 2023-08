Gran colpo a centrocampo per il Cosenza, dal Benevento arriva Mattia Viviani

calcio serie b

COSENZA Dopo Sgarbi ecco un nuovo ingaggio per il Cosenza. A poche ore dalla prima di campionato contro l’Ascoli, la società rossoblù ha comunicato di aver trovato l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viviani proveniente dal Benevento Calcio. Viviani, classe 2000, approda in rossoblù con un accordo a titolo temporaneo con opzione e contropzione. Il talentuoso centrocampista, che può giostrare in diverse posizioni della mediana, nelle ultime due stagioni è sceso in campo 43 volte con la maglia del Benevento tra campionato, play off e Coppa Italia, in precedenza aveva collezionato 39 presenze in Serie B con le maglie di Brescia e Chievo Verona e 8 in Serie A con il Brescia. Il calciatore stasera assisterà dalla tribuna alla partita della sua nuova squadra contro la formazione guidata da William Viali.