Cerca di sfondare la porta di casa della ex, 23enne arrestato per stalking

controllo del territorio

COSENZA La polizia ha arrestato a Cosenza un 23enne gravato da precedenti penali per atti persecutori nei confronti della ex compagna. All’arrivo dei poliziotti l’uomo stava cercando di sfondare la porta dell’abitazione dove si era rifugiata la vittima per sfuggire all’ira dell’uomo. Immediatamente contenuto, l’uomo che anche di fronte ai poliziotti continuava ad inveire e minacciare di morte la donna, veniva tratto in arresto. Al giovane arrestato, su richiesta della Procura, è stata notificata l’ordinanza con cui il Tribunale di Cosenza ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.