Incendi, Copernicus: oggi “pericolo estremo” in Calabria e nel Centro-Sud Italia

il monitoraggio

BRUXELLES Le previsioni sul pericolo di incendi per il 23 agosto del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis) – sezione del servizio di gestione delle emergenze (Ems) del programma Ue Copernicus – segnalano anche zone di Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Toscana al livello di “pericolo estremo”. Nessuna zona in Italia è a livello di “pericolo molto estremo”, segnalato invece per aree del Portogallo, della Spagna centrale e meridionale, di Marsiglia (Francia), di Turchia, Algeria, Marocco e Grecia, tra cui ancora la regione nord-orientale di Alexandroupolis-Feres, l’Attica e il Peloponneso. (Gea)