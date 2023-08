La precisazione

REGGIO CALABRIA «In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, preciso di non aver ricevuto, al momento, nessuna richiesta di acquisizione della Reggina 1914». È secca la smentita dell’amministratore unico della Reggina Manuele Ilari che precisa: «Nei giorni scorsi, ho ricevuto solo ed esclusivamente alcune manifestazioni di interesse, che se dovessero tramutarsi in richiesta d’acquisto, saranno prese in considerazione per il bene della Reggina 1914».