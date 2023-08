Due pescatori dispersi al largo di Siderno, ritrovati dalla Guardia costiera

i soccorsi

SIDERNO Grande spavento a Siderno giovedì sera per due persone uscite in mare e disperse per diverse ore. Per fortuna, e grazie all’intervento della Guardia costiera, entrambi sono stati ritrovati e sono tornati a casa nella notte.

I fatti. Nella serata di giovedì 24, alle 21 circa è pervenuta all’Ucg di Roccella Jonica una segnalazione riguardo a due persone che, uscite in mare nel pomeriggio a bordo di una piccola imbarcazione da diporto, non avevano fatto rientro a terra.

Considerato l’orario, la mancanza di notizie, il ritrovamento dell’autovettura dei due, parcheggiata sul lungomare di Siderno, si è attivata la catena dei soccorsi a mare e a terra da parte della Guardia costiera di Roccella Jonica.

Alle ore 22 circa, la pattuglia di terra ha intercettato uno dei due dispersi che aveva appena raggiunto la riva a nuoto, in prossimità del Lido Acquarius (Siderno). La persona, in discrete condizioni fisiche, ha riferito che l’imbarcazione su cui viaggiavano si era capovolta e lui e il suo compagno erano finiti in acqua. Sono partite dunque le ricerche del secondo disperso in mare, ad opera della m/V SAR CP 326 e del personale della pattuglia di terra che è riuscita a individuarlo intorno alle 22:45 circa. Il soggetto è stato raggiunto dai militari della Guardia costiera mediante l’utilizzo di un pattino, tratto in salvo e portato a terra, dove veniva sottoposto alle cure del caso da parte del personale del 118.