Undici candidati per il dopo-Bruni alla Procura di Paola. Ecco chi sono

la nomina

PAOLA Il posto è vacante dallo scorso mese di maggio, quando l’ex procuratore capo Pierpaolo Bruni ha preso servizio con procuratore capo a Santa Maria Capua Vetere. Ora per la successione alla Procura di Paola comincia la “gara” vera e propria che porterà alla valutazione delle candidature da parte del Consiglio superiore della magistratura. Sono undici gli aspiranti procuratori che si contenderanno la guida dell’ufficio giudiziario della città del Tirreno cosentino, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domante. Questi i nomi, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta del Sud: Domenico Fiordalisi; Antonio Clemente; Vincenzo Luberto; Mario Palazzi; Bruno Antonio Tridico; Ernesto Sassano; Francesco Rotondo; Paolo Sirleo; Alessandra Maria Ruberto; Fabrizio Monaco e Domenico Guarascio. C’è una candidatura interna come quella di Ernesto Sassano, attuale procuratore facente funzioni, e poi altri magistrati calabresi come Vincenzo Luberto (ora in servizio alla Procura generale di Reggi Calabria e già aggiunto alla Dda di Catanzaro), Tridico (attuale procuratore aggiunto di Cosenza), Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, entrambi sostituti della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.