Alleanza Verdi Sinistra Calabria: bocciamo senza appello la manovra del governo Meloni

il dibattito politico

REGGIO CALABRIA «La manovra di bilancio del Governo Meloni taglia inesorabilmente sanità, scuola e ambiente, taglia i fondi agli Enti Locali e mette le mani nelle tasche dei lavoratori e dei pensionati con 13 miliardi di euro di tagli ulteriori. Nello stesso tempo concorda con la Commissione Europea un Piano di Rientro del debito di oltre 10 miliardi all’anno per i prossimi 7anni ripristinando il regime di Austerità che peserà interamente sulle nostre spalle, aumenta (complessivamente 40 miliardi in 3 anni) le spese militari, storna i Fondi di Coesione destinati alle Regioni Calabria e Sicilia e li inserisce nel bilancio insieme ad altri investimenti complessivamente pari a 13 miliardi di euro destinandoli a un’opera inutile, antieconomica e ambientalmente devastante come il Ponte Sullo Stretto e ad altri progetti di mera propaganda». Lo afferma Avs della Città Metropolitana di Reggio Calabria in una nota a firma di Giuseppe Carrozza, coordinatore Sinistra Italiana, e Gerardo Pontecorsvo segretario di Europa Verde –Verdi.. «Tutte le promesse urlate da Giorgia Meloni e dalle destre in campagna elettorale come l’Abolizione della Legge Fornero, l’Aumento delle Pensioni Minime e l’Eliminazione delle Accise sui Carburanti, – sostengono Carrozza e Pontecorvo – sono rimaste incompiute. Le tasse le hanno invece aumentate e, come sempre, a pagarle saranno soprattutto i lavoratori e i pensionati, stanno incoraggiando gli evasori fiscali ad incrementare l’evasione fiscale con concordati fiscali e condoni e spacciano la precarietà e lo sfruttamento nel lavoro per incremento occupazionale. In realtà privilegiano le èlites e i ceti sociali più ricchi incrementando insicurezza sociale e povertà e tagliando investimenti sul risanamento idrogeologico e ambientale, il ceto medio arretra con un forte ridimensionamento del potere di acquisto dei salari, la povertà assoluta e quella relativa si amplificano inesorabilmente. Infine denunciamo lo Stato di Abbandono in cui il Governo Meloni ha relegato la Calabria ed il Mezzogiorno, completamente dimenticati nella pessima Manovra di Bilancio, dimenticando il disperato bisogno di investimenti infrastrutturali, a favore della scuola e della Pubblica Istruzione in generale, sanitari e sociali di cui abbiamo bisogno, con il silenzio complice della Giunta Regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto. Come Alleanza Verdi e sinistra bocciamo senza appello la Manovra di Bilancio delle destre e contestiamo le scelte previste in materia di politica economica giustificandole con scuse prive di fondamento come la presunta insufficiente disponibilità di risorse. Le risorse per affrontare la Crisi Climatica e Sociale ci sono, serve soltanto il coraggio di dire che chi ha tanto deve contribuire di più, mentre chi ha poco deve essere sostenuto. Per queste motivazioni come Avs abbiamo organizzato una campagna di informazione a Reggio Calabria, per lunedì 16 dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 a Piazza Camagna. Daremo vita ad un volantinaggio con cui informeremo i cittadini sui contenuti principali della nostra proposta di Manovra di Bilancio alternativa “verde e solidale”. Saranno presenti il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Fernando Pignataro e il Coordinatore Regionale di Europa Verde Giuseppe Campana».

