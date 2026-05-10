Reggio Calabria, protesta degli ultras tra le vie del centro: «Liberate la Reggina»

la mobilitazione

REGGIO CALABRIA Pomeriggio di mobilitazione oggi nel cuore di Reggio Calabria, dove gli ultras della Reggina hanno dato vita a una marcia di protesta contro l’attuale dirigenza. Il raduno ha avuto inizio in Piazza Duomo, punto di partenza di un corteo che ha attraversato il centro cittadino passando per Piazza De Nava e concludendosi in Piazza Italia. I manifestanti, al grido di «Liberate la Reggina», hanno espresso il proprio malcontento attraverso cori e striscioni, chiedendo esplicitamente una svolta per il futuro del club amaranto.

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