Hantavirus, il ministero della Salute: non c’è nessun allarme

la rassicurazione

ROMA “Attualmente non c’è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid. La differenza fondamentale sta nella contagiosità parliamo di un virus a basso contagio. Ricordiamo che la principale trasmissione di questo virus è attraverso gli escreti di roditori, quindi saliva e urina, feci e solo in piccolissima parte per via aerea ed interumana”. Lo ha detto Mara Campitiello, capo del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute, a Rai News24. “Abbiamo sicuramente un periodo di incubazione piuttosto lungo, quindi è assolutamente giusto consigliare l’isolamento fiduciario. I quattro passeggeri non presentano alcun sintomo. Quindi senza fare allarmismi, la situazione – ha concluso – non è paragonabile al momento a quella del Covid. Siamo lontani sicuramente da una pandemia”. (Agi)

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