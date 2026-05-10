Festa della Mamma: all’Ospedale di Castrovillari l’iniziativa “Doniamo l’Albero della Vita”

un gesto di speranza

CASTROVILLARI In occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Jole Santelli, alla presenza di Paola Santelli e Roberta Santelli, ha donato un’opera raffigurante l’“Albero della Vita”, simbolo di rinascita e legame tra le persone. ‘’L’Albero della Vita rappresenta le radici dei valori e della famiglia, il tronco della forza e della solidarietà, i rami della speranza che si allungano verso il futuro. Questo dono vuole essere un segno di speranza e di vicinanza umana. L’Albero della Vita rappresenta la forza della vita che nasce ogni giorno in questo reparto. «Vuole essere un abbraccio simbolico a tutte le mamme, le Donne, Le famiglie e agli operatori sanitari che sono testimoni di momenti unici e preziosi”, ha dichiarato Paola Santelli. All’iniziativa hanno preso parte Francesco Manna e Armando Filomia rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Smile Cosenza Pallanuoto. «Sono presente a questa importante giornata con grande orgoglio e partecipazione. Lo sport deve essere vicino alle persone non solo nelle vittorie, ma anche nei momenti più delicati della vita, portando valori, sensibilità e messaggi positivi. Essere qui significa testimoniare come lo sport possa diventare strumento di unione, forza e speranza. Ringrazio l’Associazione Jole Santelli, in particolare Paola e Roberta Santelli, il personale medico, le istituzioni e tutti gli organizzatori per questo bellissimo momento dedicato alla vita e alla comunità», ha affermato Francesco Manna. Un messaggio significativo arriva anche dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Castrovillari, diretto dalla dottoressa Giulia Cerenzia e dalla dirigente medico dott.ssa Rita Mocciaro.

«In occasione della Festa della Mamma, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Castrovillari rivolge un augurio speciale a tutte le mamme, protagoniste ogni giorno di amore, forza e dedizione. Questa ricorrenza coincide con un dato particolarmente positivo per il nostro presidio: il costante aumento dei parti, segno della fiducia che le famiglie continuano a riporre nel nostro punto nascita e nel lavoro quotidiano del personale sanitario. Ogni nuova nascita rappresenta non solo un momento di gioia, ma anche un valore fondamentale per il territorio e per il futuro della nostra comunità», ha dichiarato la dottoressa Giulia Cerenzia, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Castrovillari. L’iniziativa “Doniamo l’Albero della Vita” vuole così diventare un simbolo di speranza condivisa, capace di unire istituzioni, associazioni, sanità e mondo dello sport in un messaggio comune di vicinanza e attenzione verso la comunità. «Ringrazio l’Associazione Jole Santelli per aver promosso un’iniziativa dal forte valore umano e sociale, capace di trasmettere un messaggio autentico di vicinanza, speranza e attenzione verso la comunità. In occasione della Festa della Mamma, il dono dell’“Albero della Vita” assume un significato ancora più profondo, perché celebra la nascita, la cura e il valore della condivisione. Un affettuoso saluto va a Paola e Roberta Santelli, alla dottoressa Giulia Cerenzia, a Rita Mocciaro, al presidente Francesco Manna, alle atlete della Smile Cosenza Pallanuoto e a tutti coloro che hanno preso parte a questa significativa giornata. Desidero ribadire un messaggio semplice ma importante: non mollate mai, perché le vittorie più belle sono quelle che arrivano al termine di percorsi fatti di impegno, sacrifici e resilienza. Eventi come questo ricordano quanto sia fondamentale custodire e valorizzare la vita attraverso la condivisione, l’entusiasmo e la vicinanza reciproca. Un insegnamento che richiama anche le parole di Paulo Coelho: “Apprezza ciò che sei perché tu sei amore. Accogli ciò che tu sei, perché tu sei ciò che cerchi di essere. Accetta te stesso, amore del tuo amore, perché tu sei ciò che hai tanto bisogno di essere”».

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