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Giovane trovato morto vicino alla sua moto

Tragedia a Pescara. I primi accertamenti portano a un incidente autonomo

Pubblicato il: 10/05/2026 – 13:31
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Giovane trovato morto vicino alla sua moto

PESCARA Un 18enne è stato trovato morto in strada a Pescara, in via Volta, nei pressi dell’incrocio con via Tortora. Il ragazzo era a terra, accanto alla sua moto. L’allarme è stato lanciato al 112 da un passante. Sul posto è intervenuto il 118, con l’ambulanza medicalizzata. I sanitari hanno tentato le manovre rianimatorie, ma per il 18enne non c’è stato niente da fare. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il 18enne, nella notte, avrebbe perso il controllo dello scooter e sarebbe finito a terra. La polizia stradale di Pescara si sta occupando dei rilievi. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma allo stato sembra escluso il coinvolgimento di terzi. (Agi)

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