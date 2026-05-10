Scontro auto-moto sulla Statale 18 a Palmi: feriti trasportati in ospedale

l’incidente

PALMI Grave incidente sulla Statale 18 a Palmi: coinvolte una vettura e una motocicletta. L’impatto, è stato talmente violento da far ribaltare la moto, lasciando entrambi i mezzi pesantemente danneggiati sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per gestire la viabilità e avviare le indagini. Sebbene la dinamica ufficiale sia ancora al vaglio degli inquirenti, i primi rilievi suggeriscono che la velocità elevata possa aver giocato un ruolo determinante nel causare lo scontro. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e stabilire eventuali responsabilità. La gravità della situazione ha richiesto una risposta immediata e coordinata: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto per stabilizzare i feriti. Data la criticità del quadro clinico iniziale, è stato fatto atterrare un elicottero nelle vicinanze per accelerare il trasferimento dei pazienti verso un ospedale specializzato. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata, evitando ulteriori rischi. Le operazioni di soccorso e la successiva bonifica del manto stradale hanno pesantemente condizionato la circolazione. La SS 18 è rimasta parzialmente bloccata per oltre un’ora, con deviazioni e rallentamenti che hanno messo a dura prova il traffico locale.

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