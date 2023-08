Reggio, giornata difficile nel contrasto agli incendi boschivi

l’emergenza

REGGIO CALABRIA Dopo una breve tregua, oggi la situazione è nuovamente difficile dal punto di vista degli incendi boschivi. Numerosi gli uomini dei vigili del fuoco impegnati in tutta la provincia e supportati da quattro canadair in azione assieme a due elicotteri, il regionale con elicittannova e l’ericson S64 dei vigili del fuoco in forza all’aeroporto di Reggio Calabria. L’incendio più importante è quello che si è sviluppato vicino l’abitato della frazione pedemontana di Arasí e che ha visto impegnati numerosi uomini del comando provinciale e due velivoli della flotta aerea nazionale, attualmente fermi per rifornimento di carburante presso l’aeroporto dello Stretto. I velivoli si fermeranno alle 19:30 per inizio delle effemeridi lasciando al personale dei vigili del fuoco di terra tutte le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree, per la salvaguardia le zone abitate.